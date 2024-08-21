31
o
بيروت
32
o
طرابلس
30
o
صور
32
o
جبيل
30
o
صيدا
31
o
جونية
31
o
النبطية
34
o
زحلة
36
o
بعلبك
21
o
بشري
28
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
الجيش الإسرائيلي يطلب من سكان دير البلح في غزة الإخلاء (العربية)
Lebanon 24
21-08-2024
|
05:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي يطلب إخلاء مناطق في المواصي ودير البلح (العربية)
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يطلب إخلاء مناطق في المواصي ودير البلح (العربية)
21/08/2024 14:31:57
21/08/2024 14:31:57
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يطالب السكان والنازحين بمناطق القرارة وبني سهيلا وعبسان الجديدة بالإخلاء فورا (الجزيرة)
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يطالب السكان والنازحين بمناطق القرارة وبني سهيلا وعبسان الجديدة بالإخلاء فورا (الجزيرة)
21/08/2024 14:31:57
21/08/2024 14:31:57
Lebanon 24
Lebanon 24
طلب عاجل من الجيش الإسرائيليّ لسكان غزة: للإخلاء فوراً
Lebanon 24
طلب عاجل من الجيش الإسرائيليّ لسكان غزة: للإخلاء فوراً
21/08/2024 14:31:57
21/08/2024 14:31:57
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يعلن توسيع نطاق هجماته في قطاع غزة وتوسّع القتال إلى "مدينة حمد" في خان يونس ومشارف دير البلح
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يعلن توسيع نطاق هجماته في قطاع غزة وتوسّع القتال إلى "مدينة حمد" في خان يونس ومشارف دير البلح
21/08/2024 14:31:57
21/08/2024 14:31:57
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
الموت يؤلم جيسيكا عازار.. فقدت ابن الـ 30 عاما
Lebanon 24
الموت يؤلم جيسيكا عازار.. فقدت ابن الـ 30 عاما
13:51 | 2024-08-20
20/08/2024 01:51:32
Lebanon 24
Lebanon 24
"غروري وصلني لمرض نفسي"... مُقدّم برامج لبنانيّ معروف: "بطلت شوف حدا قدامي"
Lebanon 24
"غروري وصلني لمرض نفسي"... مُقدّم برامج لبنانيّ معروف: "بطلت شوف حدا قدامي"
08:14 | 2024-08-20
20/08/2024 08:14:40
Lebanon 24
Lebanon 24
بدلت ملابسها على المسرح.. شاهدوا ماذا فعلت هذه الفنانة اللبنانية (فيديو)
Lebanon 24
بدلت ملابسها على المسرح.. شاهدوا ماذا فعلت هذه الفنانة اللبنانية (فيديو)
12:44 | 2024-08-20
20/08/2024 12:44:26
Lebanon 24
Lebanon 24
بفستان مُثير من الساتان وبشعر أشقر.. حبيبة رونالدو تُفاجئ الجمهور وتعود قريباً إلى نتفليكس (فيديو)
Lebanon 24
بفستان مُثير من الساتان وبشعر أشقر.. حبيبة رونالدو تُفاجئ الجمهور وتعود قريباً إلى نتفليكس (فيديو)
01:54 | 2024-08-21
21/08/2024 01:54:23
Lebanon 24
Lebanon 24
وُصفت بالقاسية والمهينة.. من اتصل ببايدن قبل إعلان انسحابه من السباق الرئاسي؟
Lebanon 24
وُصفت بالقاسية والمهينة.. من اتصل ببايدن قبل إعلان انسحابه من السباق الرئاسي؟
09:00 | 2024-08-20
20/08/2024 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
06:53 | 2024-08-21
المستشفى الإندونيسي في غزة مهدد بالتوقف عن العمل نتيجة النقص الحاد في الوقود (سكاي نيوز)
06:50 | 2024-08-21
كتائب القسام: استهدفنا دبابة ميركافا بقذيفة الياسين 105 شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة (العربي)
06:41 | 2024-08-21
الشرطة الإسرائيلية: اعتقال 5 أشخاص في مظاهرة لليهود المتشددين أمام مكتب التجنيد في القدس (سكاي نيوز)
06:38 | 2024-08-21
"لبنان 24": إستهداف دبابة إسرائيلية مقابل بلدة العباسية الحدودية بصاروخ مُوجّه اثناء قصفها أطراف بلدة حلتا
06:36 | 2024-08-21
مدفعية العدوّ الإسرائيلي استهدفت أطراف بلدة علما الشعب
06:25 | 2024-08-21
الأونروا للحدث: البقاء على قيد الحياة في غزة أصبح أمرا مكلفا وصعبا
فيديو
متسلحة بعصا بيسبول.. طفلة تحمي متجر والدها من اللص! (فيديو)
Lebanon 24
متسلحة بعصا بيسبول.. طفلة تحمي متجر والدها من اللص! (فيديو)
15:32 | 2024-08-18
21/08/2024 14:31:57
Lebanon 24
Lebanon 24
قريبا.. ستشحنون هاتفكم في أقل من 5 دقائق! (فيديو)
Lebanon 24
قريبا.. ستشحنون هاتفكم في أقل من 5 دقائق! (فيديو)
03:00 | 2024-08-17
21/08/2024 14:31:57
Lebanon 24
Lebanon 24
عمدة لندن مُنزعج: لم أعد أشعر بأمان كسياسي مسلم في بريطانيا (فيديو)
Lebanon 24
عمدة لندن مُنزعج: لم أعد أشعر بأمان كسياسي مسلم في بريطانيا (فيديو)
01:49 | 2024-08-09
21/08/2024 14:31:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24