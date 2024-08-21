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مظاهرة للحريديم أمام مكتب التجنيد في القدس احتجاجا على استدعائهم للخدمة العسكرية (العربي)

Lebanon 24
21-08-2024 | 06:01
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