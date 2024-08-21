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رويترز عن وزارة الشحن اليونانية: ناقلة المنتجات النفطية سونيون تعرضت لهجوم في البحر الأحمر قبالة اليمن

Lebanon 24
21-08-2024 | 06:24
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