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مروان حمادة لـ"ام تي في": لديّ معلومات من مسؤولين على علاقة مباشرة بالمفاوضات أنّ الحرب واقعة خلال أيام قليلة أو ساعات

Lebanon 24
21-08-2024 | 07:56
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