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الجيش الأوكراني: نقصف جسورا عائمة في كورسك الروسية بصواريخ هيمارس الأميركية (العربية)

Lebanon 24
21-08-2024 | 09:19
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