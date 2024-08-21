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سرايا القدس: أسقطنا مسيرة تابعة لقوات العدو أثناء تصدينا للقوات المقتحمة في بلدة عقابا في طوباس بالضفة الغربية (الجزيرة)

Lebanon 24
21-08-2024 | 09:53
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