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مصدر أمني لوكالة "فارس": الظروف الجوية وعدم تحمل الوزن تسببا بسقوط طائرة "رئيسي"

Lebanon 24
21-08-2024 | 10:32
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