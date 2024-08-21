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المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة: 4 شهداء و18 جريحا في مجزرة إسرائيلية جديدة في مدرسة صلاح الدين

Lebanon 24
21-08-2024 | 10:41
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