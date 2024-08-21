Advertisement

أخبار عاجلة

كتائب القسام تنشر صورا لإطلاق النار قرب مستوطنة ميحولا بالأغوار يوم 11 أب وأسفر عن مقتل جندي إسرائيلي

Lebanon 24
21-08-2024 | 11:12
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مقتل جندي إسرائيلي وإصابة مدنيين جراء سقوط صاروخ بمستوطنة يعارة شمال إسرائيل (العربية)
lebanon 24
21/08/2024 21:43:43 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام فلسطينية: مقتل القيادي بكتائب القسام "أحمد وليد أبو عرة" بقصف مسيرة إسرائيلية على سيارته في جنين بالضفة
lebanon 24
21/08/2024 21:43:43 Lebanon 24 Lebanon 24
كتائب القسام: تمكن مقاتلونا من قنص جنديين إسرائيليين وإصابتهم إصابة مباشرة في بلدة بني سهيلا في خان يونس (الجزيرة)
lebanon 24
21/08/2024 21:43:43 Lebanon 24 Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: إصابة جندي بجروح خلال تبادل لإطلاق النار مع مسلحين في جنين
lebanon 24
21/08/2024 21:43:43 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:54 | 2024-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:28 | 2024-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:46 | 2024-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2024-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:21 | 2024-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:38 | 2024-08-21
14:10 | 2024-08-21
14:07 | 2024-08-21
14:04 | 2024-08-21
13:59 | 2024-08-21
13:53 | 2024-08-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24