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البيت الأبيض: بايدن بحث في اتصال هاتفي مع نتنياهو وقف إطلاق النار في غزة وكامالا هاريس شاركت في المحادثة

Lebanon 24
21-08-2024 | 15:14
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