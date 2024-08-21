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الجيش الإسرائيلي: هاجمنا خلية لـ"حزب الله" داخل مبنى عسكري في شيحين جنوبي لبنان أطلقت منه صواريخ باتجاه زرعيت
Lebanon 24
21-08-2024
|
15:21
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