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مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: لا نية لدى نتنياهو بسحب قوات الجيش من محور فيلادلفيا

Lebanon 24
21-08-2024 | 15:34
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