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"يديعوت أحرونوت": "حزب الله" أطلق أكثر من 1200 مسيّرة مفخخة باتجاه الشمال منذ الثامن من تشرين الاول

Lebanon 24
21-08-2024 | 15:49
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