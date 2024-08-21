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قوات الاحتلال تطلق الرصاص والغاز المسيل للدموع خلال اقتحامها قرية برقا شرقي رام الله

Lebanon 24
21-08-2024 | 17:10
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