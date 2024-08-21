واشنطن بوست عن مسؤولين أميركيين: نعتقد أن القادة الإيرانيين قرروا تأجيل الرد على اغتيال هنية لكن الخشية من أن تحث طهران حزب الله على الهجوم (سكاي نيوز عربية)

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