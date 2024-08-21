واشنطن يوست عن مسؤولين أميركيين: نصرالله ربما تراجع عن إطلاق وابل من الصواريخ على تل أبيب لكن لديه العديد من الأهداف الإسرائيلية للاختيار من بينها (سكاي نيوز عربية)

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