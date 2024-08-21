Advertisement

أخبار عاجلة

والز: شرف عظيم أن أقبل ترشيح الحزب الديمقراطي لمنصب نائب الرئيس

Lebanon 24
21-08-2024 | 23:25
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المرشح الديمقراطي لمنصب نائب الرئيس تيم والز: ترمب يرى العالم بعينين مختلفتين عنا ولا يعرف شيئاً عن خدمة الشعب
lebanon 24
22/08/2024 08:09:14 Lebanon 24 Lebanon 24
المرشح الديمقراطي لمنصب نائب الرئيس تيم والز: أشكر هاريس على ثقتها وعلى إعادتها الأمل في نفوسنا
lebanon 24
22/08/2024 08:09:14 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي: هاريس تحصل على ترشيح الحزب لمنصب الرئيس
lebanon 24
22/08/2024 08:09:14 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الأميركي جو بايدن أمام مؤتمر الحزب الديمقراطي في شيكاغو: هل أنتم مستعدون لانتخاب كامالا هاريس وتيم والز؟ علينا أن نكون مستعدين للتصويت للحرية والديمقراطية وندعم هاريس
lebanon 24
22/08/2024 08:09:14 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:54 | 2024-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:28 | 2024-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:46 | 2024-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:34 | 2024-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2024-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
01:02 | 2024-08-22
00:55 | 2024-08-22
00:47 | 2024-08-22
00:44 | 2024-08-22
00:26 | 2024-08-22
00:13 | 2024-08-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24