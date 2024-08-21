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رويترز عن حاكم منطقة بريانسك الروسية: قوات حرس الحدود والجيش منعت فريق استطلاع أوكرانيا من دخول المنطقة

Lebanon 24
21-08-2024 | 23:26
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