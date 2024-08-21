Advertisement

أخبار عاجلة

مجلس الأمن الدولي يعقد اليوم جلسة حول القضية الفلسطينية والوضع في الشرق الأوسط

Lebanon 24
21-08-2024 | 23:59
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مصدر مطلع لـmtv: جلسة مجلس الأمن تخللها عرض لتبادل إطلاق النار على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية أجراه مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط
lebanon 24
22/08/2024 10:28:54 Lebanon 24 Lebanon 24
العربية: مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر يعقد اليوم جلسة بمقر وزارة الدفاع
lebanon 24
22/08/2024 10:28:54 Lebanon 24 Lebanon 24
المندوبة الأميركية في مجلس الأمن: ندعو الشركاء الدوليين لدعم جهود الاستقرار في جنوب السودان (الشرق)
lebanon 24
22/08/2024 10:28:54 Lebanon 24 Lebanon 24
لبحث تطورات الشرق الأوسط.. اجتماع لبايدن اليوم مع فريق الأمن القومي
lebanon 24
22/08/2024 10:28:54 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:28 | 2024-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:46 | 2024-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:20 | 2024-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:34 | 2024-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2024-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
03:25 | 2024-08-22
03:05 | 2024-08-22
02:52 | 2024-08-22
02:50 | 2024-08-22
02:50 | 2024-08-22
02:45 | 2024-08-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24