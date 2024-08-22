إعلام إيراني نقلاً عن رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني: طهران سترد بشكل قوي وقاطع ومؤثر على اغتيال هنية وهي من تحدد الزمان والمكان وشكل ونوع هذا الرد

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