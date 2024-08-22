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الجيش الإسرائيلي: هاجمنا الليلة الماضية 10 مناطق مختلفة في جنوب لبنان واستهدفنا مواقع لحزب الله
Lebanon 24
22-08-2024
|
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