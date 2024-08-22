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اللواء الاحتياط يتسحاق بريك: غالانت بدأ يعي أننا نغوص بوحل غزة ونفقد جنودنا ولا نحقق هدف القضاء على حماس

Lebanon 24
22-08-2024 | 01:36
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