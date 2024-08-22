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السفير الإسرائيلي لدى واشنطن: الاتصالات مع الأميركيين حول الصفقة مستمرة ويبذلون جهودا لتخفيف التوترات بالمنطقة
Lebanon 24
22-08-2024
|
03:34
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