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السلطة الفلسطينية طلبت من إسرائيل السماح بزيارة الرئيس عباس لغزة وتل أبيب لم ترد (سكاي نيوز)

Lebanon 24
22-08-2024 | 05:08
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