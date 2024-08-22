ميقاتي: اتصالاتنا تصب في سياق العمل على تأمين التمديد التلقائي لـ"اليونيفيل" بالتوازي مع الاتصالات لوقف العدوان الاسرائيلي المتمادي على لبنان والتطبيق الكامل للقرار الدولي الرقم 1701

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