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ميقاتي: اتصالاتنا تصب في سياق العمل على تأمين التمديد التلقائي لـ"اليونيفيل" بالتوازي مع الاتصالات لوقف العدوان الاسرائيلي المتمادي على لبنان والتطبيق الكامل للقرار الدولي الرقم 1701

Lebanon 24
22-08-2024 | 06:02
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