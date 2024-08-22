ميقاتي: الاتصالات التي نقوم بها أظهرت تفهما للمطلب اللبناني بوجوب الابقاء على مهام "اليونيفيل" وعدم ادخال تعديلات من شأنها تعقيد الاوضاع المتأزمة أصلاً

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