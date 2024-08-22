32
o
بيروت
33
o
طرابلس
31
o
صور
34
o
جبيل
31
o
صيدا
33
o
جونية
32
o
النبطية
34
o
زحلة
36
o
بعلبك
20
o
بشري
30
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
ميقاتي: الاتصالات التي نقوم بها أظهرت تفهما للمطلب اللبناني بوجوب الابقاء على مهام "اليونيفيل" وعدم ادخال تعديلات من شأنها تعقيد الاوضاع المتأزمة أصلاً
Lebanon 24
22-08-2024
|
06:03
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ميقاتي: كل الاتصالات واللقاءات الديبلوماسية التي نجريها تصب في سياق العمل على تأمين التمديد لـ"اليونيفيل"
Lebanon 24
ميقاتي: كل الاتصالات واللقاءات الديبلوماسية التي نجريها تصب في سياق العمل على تأمين التمديد لـ"اليونيفيل"
22/08/2024 14:43:39
22/08/2024 14:43:39
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي عن ملف التجديد لـ"اليونيفيل": نواصل الاتصالات الديبلوماسية من أجل تأمين تمديد هادئ لولاية اليونيفيل التي نقدر عالياً الدور الاساسي الذي تقوم به في الجنوب والتعاون المثمر بينها وبين الجيش
Lebanon 24
ميقاتي عن ملف التجديد لـ"اليونيفيل": نواصل الاتصالات الديبلوماسية من أجل تأمين تمديد هادئ لولاية اليونيفيل التي نقدر عالياً الدور الاساسي الذي تقوم به في الجنوب والتعاون المثمر بينها وبين الجيش
22/08/2024 14:43:39
22/08/2024 14:43:39
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: اتصالاتنا تصب في سياق العمل على تأمين التمديد التلقائي لـ"اليونيفيل" بالتوازي مع الاتصالات لوقف العدوان الاسرائيلي المتمادي على لبنان والتطبيق الكامل للقرار الدولي الرقم 1701
Lebanon 24
ميقاتي: اتصالاتنا تصب في سياق العمل على تأمين التمديد التلقائي لـ"اليونيفيل" بالتوازي مع الاتصالات لوقف العدوان الاسرائيلي المتمادي على لبنان والتطبيق الكامل للقرار الدولي الرقم 1701
22/08/2024 14:43:39
22/08/2024 14:43:39
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: الإتصالات لوقف تهديدات إسرائيل ضد لبنان مستمرّة ومتمسكون بمهام "اليونيفيل"
Lebanon 24
ميقاتي: الإتصالات لوقف تهديدات إسرائيل ضد لبنان مستمرّة ومتمسكون بمهام "اليونيفيل"
22/08/2024 14:43:39
22/08/2024 14:43:39
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
آخر خبر مُهمّ عن الكهرباء.. إليكم الجديد!
Lebanon 24
آخر خبر مُهمّ عن الكهرباء.. إليكم الجديد!
14:20 | 2024-08-21
21/08/2024 02:20:14
Lebanon 24
Lebanon 24
هزّة أرضية يشعر بها سكان منطقة لبنانية.. هل كانت قوية؟
Lebanon 24
هزّة أرضية يشعر بها سكان منطقة لبنانية.. هل كانت قوية؟
15:34 | 2024-08-21
21/08/2024 03:34:40
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل عن أماكن "أسلحة حزب الله".. تقريرٌ إسرائيلي يكشف "مواقع جغرافية"!
Lebanon 24
تفاصيل عن أماكن "أسلحة حزب الله".. تقريرٌ إسرائيلي يكشف "مواقع جغرافية"!
11:00 | 2024-08-21
21/08/2024 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا تراقب تل أبيب عناصر "حزب الله".. تفاصيل إستخباراتية بـ"لسان إسرائيليّ"!
Lebanon 24
هكذا تراقب تل أبيب عناصر "حزب الله".. تفاصيل إستخباراتية بـ"لسان إسرائيليّ"!
13:36 | 2024-08-21
21/08/2024 01:36:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بفستان ضيق أظهر مفاتنها.. زوجة جو أشقر ترقص وتغني بانسجام والجمهور: "كيف قبلان زوجك؟" (فيديو)
Lebanon 24
بفستان ضيق أظهر مفاتنها.. زوجة جو أشقر ترقص وتغني بانسجام والجمهور: "كيف قبلان زوجك؟" (فيديو)
08:12 | 2024-08-21
21/08/2024 08:12:33
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
07:41 | 2024-08-22
الجيش السوداني يستهدف مواقع الدعم السريع شمال شرقي الفاشر (الحدث)
07:38 | 2024-08-22
الجيش الإسرائيلي: قائد الجبهة الداخلية يتفقد الحدود الشمالية ويبحث تعزيز الاستعداد العسكرية العملياتية
07:35 | 2024-08-22
وزارة الصحة في غزة: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 40265 شهيدا و93144 جريحا
07:25 | 2024-08-22
وزير خارجية قطر يزور إيران في الأيام المقبلة (وكالة تسنيم)
07:18 | 2024-08-22
قصف مدفعي إسرائيلي على بلدة الخيام
07:17 | 2024-08-22
وزير الخارجية عبدالله بوحبيب: فشل المفاوضات بشأن غزة قد يخرج الوضع في المنطقة عن السيطرة
فيديو
"شو صرلو بعد الزواج؟" ناصيف زيتون يتحرر من خجله ويُفاجئ الجمهور شاهدوا كيف رقص (فيديو)
Lebanon 24
"شو صرلو بعد الزواج؟" ناصيف زيتون يتحرر من خجله ويُفاجئ الجمهور شاهدوا كيف رقص (فيديو)
02:25 | 2024-08-22
22/08/2024 14:43:39
Lebanon 24
Lebanon 24
متسلحة بعصا بيسبول.. طفلة تحمي متجر والدها من اللص! (فيديو)
Lebanon 24
متسلحة بعصا بيسبول.. طفلة تحمي متجر والدها من اللص! (فيديو)
15:32 | 2024-08-18
22/08/2024 14:43:39
Lebanon 24
Lebanon 24
قريبا.. ستشحنون هاتفكم في أقل من 5 دقائق! (فيديو)
Lebanon 24
قريبا.. ستشحنون هاتفكم في أقل من 5 دقائق! (فيديو)
03:00 | 2024-08-17
22/08/2024 14:43:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24