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رئيس الحكومة: مستمرون في عملنا ومن لديه اقتراحات عملية للمعالجة فليتقدم بها بدل الانتقاد لمجرد الانتقاد او اللجوء الى سلاح السلبية والمقاطعة

Lebanon 24
22-08-2024 | 06:04
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