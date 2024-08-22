مهمة الاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر: الناقلة "سونيون" التي تعرضت لهجوم في البحر الأحمر تحمل 150 ألف طن من النفط الخام وتشكل خطرا ملاحيا وبيئيا

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