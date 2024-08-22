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وزير الخارجية عبدالله بوحبيب: فشل المفاوضات بشأن غزة قد يخرج الوضع في المنطقة عن السيطرة

Lebanon 24
22-08-2024 | 07:17
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