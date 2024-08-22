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إذاعة الجيش الإسرائيلي: إطلاق 5 صواريخ مضادة للدبابات على منطقة الغجر في الجليل الأعلى من دون وقوع إصابات

Lebanon 24
22-08-2024 | 08:03
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