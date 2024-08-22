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هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين بغزة: انتشال جثامين 6 أسرى ليس انتصارا بل هو فشل كامل للقيادة السياسية
Lebanon 24
22-08-2024
|
09:59
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