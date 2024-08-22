Advertisement

أخبار عاجلة

أكسيوس: رئيسا الشاباك والموساد يتوجهان إلى القاهرة لبحث ملف محور فيلادلفيا مع الوسطاء

Lebanon 24
22-08-2024 | 11:20
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مكتب نتنياهو: رئيسا الموساد والشاباك يصلان إلى القاهرة لمواصلة مفاوضات غزة (العربية)
lebanon 24
22/08/2024 22:49:26 Lebanon 24 Lebanon 24
"أكسيوس": المصريون رفضوا خريطة إسرائيلية لنشر الجيش الإسرائيلي على طول محور فيلادلفيا وواشنطن أخبرت إسرائيل بأن الخريطة غير قابلة للتنفيذ
lebanon 24
22/08/2024 22:49:26 Lebanon 24 Lebanon 24
"سكاي نيوز" عن "يديعوت أحرنوت": مسألة محور فيلادلفيا ستكون في قلب المناقشات التي سيجريها بلينكن في القاهرة
lebanon 24
22/08/2024 22:49:26 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: ممثلون للموساد والشاباك والجيش ناقشوا الترتيبات الأمنية بمحور فيلادلفيا تمهيداً للصفقة
lebanon 24
22/08/2024 22:49:26 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:06 | 2024-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:25 | 2024-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:41 | 2024-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:48 | 2024-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2024-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
15:46 | 2024-08-22
15:41 | 2024-08-22
15:19 | 2024-08-22
15:12 | 2024-08-22
14:48 | 2024-08-22
14:46 | 2024-08-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24