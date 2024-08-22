28
o
بيروت
29
o
طرابلس
28
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
23
o
النبطية
23
o
زحلة
24
o
بعلبك
15
o
بشري
24
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
القناة 12 الإسرائيلية: الضرر الذي تسببه الجرائم اليهودية في الضفة لإسرائيل لا يمكن وصفه
Lebanon 24
22-08-2024
|
13:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
القناة 14 الإسرائيلية: إصابة إسرائيلي بجروح خطيرة بعد تعرضه لهجوم من قبل فلسطيني قرب مستوطنة كدوميم شمال الضفة (الجزيرة)
Lebanon 24
القناة 14 الإسرائيلية: إصابة إسرائيلي بجروح خطيرة بعد تعرضه لهجوم من قبل فلسطيني قرب مستوطنة كدوميم شمال الضفة (الجزيرة)
23/08/2024 01:12:33
23/08/2024 01:12:33
Lebanon 24
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: بلدية كريات شمونة تطالب السكان الذين بقوا في المدينة بالمكوث قرب المناطق المحمية وتجنب التجمعات والتجول دون داع (الجزيرة)
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: بلدية كريات شمونة تطالب السكان الذين بقوا في المدينة بالمكوث قرب المناطق المحمية وتجنب التجمعات والتجول دون داع (الجزيرة)
23/08/2024 01:12:33
23/08/2024 01:12:33
Lebanon 24
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر: المقترح الأميركي حدد عدد وأسماء المختطفين الذين سيطلق سراحهم بالمرحلة الأولى
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر: المقترح الأميركي حدد عدد وأسماء المختطفين الذين سيطلق سراحهم بالمرحلة الأولى
23/08/2024 01:12:33
23/08/2024 01:12:33
Lebanon 24
Lebanon 24
القناة 13 الإسرائيلية: نتنياهو رفض مقابلة وزير خارجية بريطانيا الذي يزور إسرائيل بسبب سحب لندن تحفظها على قرارات الجنايات الدولية
Lebanon 24
القناة 13 الإسرائيلية: نتنياهو رفض مقابلة وزير خارجية بريطانيا الذي يزور إسرائيل بسبب سحب لندن تحفظها على قرارات الجنايات الدولية
23/08/2024 01:12:33
23/08/2024 01:12:33
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بحمالة صدر.. فنانة لبنانية بإطلالة جريئة وتصبح نسخة عن هيفا وهبي شاهدوا الصور
Lebanon 24
بحمالة صدر.. فنانة لبنانية بإطلالة جريئة وتصبح نسخة عن هيفا وهبي شاهدوا الصور
03:06 | 2024-08-22
22/08/2024 03:06:34
Lebanon 24
Lebanon 24
"شو صرلو بعد الزواج؟" ناصيف زيتون يتحرر من خجله ويُفاجئ الجمهور شاهدوا كيف رقص (فيديو)
Lebanon 24
"شو صرلو بعد الزواج؟" ناصيف زيتون يتحرر من خجله ويُفاجئ الجمهور شاهدوا كيف رقص (فيديو)
02:25 | 2024-08-22
22/08/2024 02:25:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ان شعر بها اللبنانيون... اليكم ما كشفه المركز الوطني للجيوفيزياء عن الهزة
Lebanon 24
بعد ان شعر بها اللبنانيون... اليكم ما كشفه المركز الوطني للجيوفيزياء عن الهزة
11:41 | 2024-08-22
22/08/2024 11:41:34
Lebanon 24
Lebanon 24
اسم جديد خارج "التيار" قريبا.. وباسيل منزعج: "مش هيك بتنحل القصص"
Lebanon 24
اسم جديد خارج "التيار" قريبا.. وباسيل منزعج: "مش هيك بتنحل القصص"
01:30 | 2024-08-22
22/08/2024 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل قليل... هزة أرضية شعر بها اللبنانيّون
Lebanon 24
قبل قليل... هزة أرضية شعر بها اللبنانيّون
10:48 | 2024-08-22
22/08/2024 10:48:10
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
18:11 | 2024-08-22
كوريا الشمالية: بيع أميركا مروحيات أباتشي لكوريا الجنوبية عمل استفزازي
17:50 | 2024-08-22
قصف مدفعي شمال دوار بني سهيلا شرق مدينة خانيونس جنوب القطاع
17:37 | 2024-08-22
بوريل: بحثت مع وزير الخارجية الإيراني أيضاً وقف تعاونها العسكري مع روسيا ونزع فتيل التوترات الإقليمية
17:35 | 2024-08-22
بوريل: بحثت مع وزير الخارجية الإيراني ملفات منها خفض التصعيد وضبط النفس
17:33 | 2024-08-22
"سي بي إس" عن مسؤول أميركي: استئناف المحادثات في القاهرة بشأن كيفية التوصل لوقف لإطلاق النار في غزة
17:31 | 2024-08-22
قاعدة الناتو الجوية في ألمانيا ترفع مستوى التأهب بسبب تهديد محتمل
فيديو
"شو صرلو بعد الزواج؟" ناصيف زيتون يتحرر من خجله ويُفاجئ الجمهور شاهدوا كيف رقص (فيديو)
Lebanon 24
"شو صرلو بعد الزواج؟" ناصيف زيتون يتحرر من خجله ويُفاجئ الجمهور شاهدوا كيف رقص (فيديو)
02:25 | 2024-08-22
23/08/2024 01:12:33
Lebanon 24
Lebanon 24
متسلحة بعصا بيسبول.. طفلة تحمي متجر والدها من اللص! (فيديو)
Lebanon 24
متسلحة بعصا بيسبول.. طفلة تحمي متجر والدها من اللص! (فيديو)
15:32 | 2024-08-18
23/08/2024 01:12:33
Lebanon 24
Lebanon 24
قريبا.. ستشحنون هاتفكم في أقل من 5 دقائق! (فيديو)
Lebanon 24
قريبا.. ستشحنون هاتفكم في أقل من 5 دقائق! (فيديو)
03:00 | 2024-08-17
23/08/2024 01:12:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24