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البنتاغون: من المرجح أن يتسرب النفط من سفينة هاجمها الحوثيون في البحر الأحمر وهذا سيؤدي لكارثة بيئية (الجزيرة)

Lebanon 24
22-08-2024 | 14:46
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