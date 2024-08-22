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رئيس السلطة المحلية في كريات شمونة: نحو 1000 منزل تضرر بالقصف وتم إصابة 400 منزل بشكل مباشرة (الميادين)

Lebanon 24
22-08-2024 | 15:41
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