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العربية عن مصادر: مفاوضات الهدنة في غزة ستستمر في مصر ليومين على الأقل

Lebanon 24
22-08-2024 | 16:01
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