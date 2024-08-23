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الجيش الإسرائيلي: قصفنا بطائرة مسيّرة خلية مسلحة في منطقة طيرحرفا جنوبي لبنان

Lebanon 24
23-08-2024 | 01:47
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