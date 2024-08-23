Advertisement

أخبار عاجلة

إذاعة جيش العدوّ الإسرائيلي عن مسؤول أمني: "حزب الله" أصاب قاعدة ميرون الجوية صباح اليوم بعدد من الصواريخ المضادة للدروع

Lebanon 24
23-08-2024 | 02:42
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بيان رسميّ لـ"حزب الله" عن استهداف قاعدة ميرون.. وهكذا علّق الجيش الإسرائيليّ على العمليّة
lebanon 24
23/08/2024 12:56:31 Lebanon 24 Lebanon 24
"الميادين" عن وسائل إعلام إسرائيلية: "حزب الله" يُهاجم مرة أخرى قاعدة المراقبة الجوية 506 في ميرون
lebanon 24
23/08/2024 12:56:31 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: مسيرة عسكرية قصفت صباح اليوم مباني عسكرية تابعة لـ"حزب الله" في شيحين والجبين جنوبي لبنان
lebanon 24
23/08/2024 12:56:31 Lebanon 24 Lebanon 24
"التايمز" البريطانية: إذا أطلق حزب الله جميع هذه الصواريخ في رشقات ضخمة فإنها ستطغى على الفور على الدفاعات الجوية الإسرائيلية
lebanon 24
23/08/2024 12:56:31 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:40 | 2024-08-23
05:38 | 2024-08-23
05:36 | 2024-08-23
05:35 | 2024-08-23
05:20 | 2024-08-23
05:17 | 2024-08-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24