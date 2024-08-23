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"القسام": نخوض اشتباكات ضارية مع قوات العدوّ المتوغلة جنوب حيّ الزيتون في مدينة غزة وأوقعنا قتلى وجرحى في صفوفهم
Lebanon 24
23-08-2024
|
04:04
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