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"اوجيرو": طرأ عطل على سنترال رأس النبع بسبب الضغط على المولدات مما أدى إلى توقف خدماتنا في المنطقة المذكورة و عدد من المناطق المجاورة

Lebanon 24
23-08-2024 | 08:46
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