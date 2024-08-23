الجيش الإسرائيلي: طائراتنا هاجمت في منطقة عيتا الجبل وقتلت محمد محمود نجم وهو عنصر رئيسي في وحدة الصواريخ والقذائف التابعة لحزب الله في جنوب لبنان

Lebanon 24