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الجيش الإسرائيلي: طائراتنا هاجمت في منطقة عيتا الجبل وقتلت محمد محمود نجم وهو عنصر رئيسي في وحدة الصواريخ والقذائف التابعة لحزب الله في جنوب لبنان

Lebanon 24
23-08-2024 | 09:11
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