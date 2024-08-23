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الخارجية الفرنسية: وزير الخارجية أعرب في اتصال مع نظيره الإيراني عن قلقه الشديد إزاء تصاعد التوترات في المنطقة

Lebanon 24
23-08-2024 | 10:38
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