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هيئة البث الإسرائيلية: إصابة 12 جنديا بينهم 4 بحالة خطرة و3 جراحهم متوسطة بانفجار عبوة في حي الزيتون (الجزيرة)

Lebanon 24
23-08-2024 | 11:52
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