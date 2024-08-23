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حزب الله: استهدفنا تجهيزات تجسسية ونقطة يتمركز فيها جنود العدو في موقع المطلة (الجزيرة)

Lebanon 24
23-08-2024 | 12:16
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