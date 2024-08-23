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"القناة 12" عن الجيش الإسرائيلي: أكثر من 100 صاروخ أطلق منذ صباح اليوم من لبنان تجاه إسرائيل

Lebanon 24
23-08-2024 | 14:07
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