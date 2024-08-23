Advertisement

أخبار عاجلة

وزارة الطاقة الأميركية: تم منح عقود لشراء ما يقرب من 2.5 مليون برميل من النفط الخام للاحتياطي النفطي الاستراتيجي (الشرق)

Lebanon 24
23-08-2024 | 16:37
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رويترز عن وزارة الشحن اليونانية: ناقلة المنتجات النفطية سونيون تعرضت لهجوم في البحر الأحمر قبالة اليمن
lebanon 24
24/08/2024 01:30:01 Lebanon 24 Lebanon 24
النفط ينخفض بفعل زيادة مخزونات الخام الأميركية
lebanon 24
24/08/2024 01:30:01 Lebanon 24 Lebanon 24
مخزونات النفط الخام الأميركية تتراجع في أسبوع بأكثر من المتوقع
lebanon 24
24/08/2024 01:30:01 Lebanon 24 Lebanon 24
أسعار النفط ترتفع مدعومة بتراجع مخزونات الخام الأميركية
lebanon 24
24/08/2024 01:30:01 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:32 | 2024-08-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2024-08-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:44 | 2024-08-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:42 | 2024-08-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:25 | 2024-08-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:20 | 2024-08-23
18:09 | 2024-08-23
18:07 | 2024-08-23
17:53 | 2024-08-23
17:48 | 2024-08-23
17:30 | 2024-08-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24