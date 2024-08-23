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دوي انفجارات في الجليل الأسفل شمالي إسرائيل تزامناً مع إطلاق صفارات إنذار للتحذير من سقوط صواريخ

Lebanon 24
23-08-2024 | 18:37
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