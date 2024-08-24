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وول ستريت جورنال عن نائب رئيس الأركان السابق للجيش الأميركي: نحن منخرطون بالفعل في حربين ونكافح الآن لمواصلة توفير الذخائر والمعدات لحلفائنا

Lebanon 24
24-08-2024 | 02:55
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