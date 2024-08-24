Advertisement

أخبار عاجلة

الجيش الروسي يحاول السيطرة على بلدتين بمحور بوكروفسك في دونيتسك (العربية)

Lebanon 24
24-08-2024 | 02:56
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الأوكراني: نقصف جسورا عائمة في كورسك الروسية بصواريخ هيمارس الأميركية (العربية)
lebanon 24
24/08/2024 11:47:53 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي: الجيش الأوكراني يحقق أهدافه في كورسك الروسية (العربية)
lebanon 24
24/08/2024 11:47:53 Lebanon 24 Lebanon 24
روسيا تعلن السيطرة على بلدة سفيرودونيفكا في دونيتسك بأوكرانيا (العربية)
lebanon 24
24/08/2024 11:47:53 Lebanon 24 Lebanon 24
ذخائر كُتب عليها بالعربية.. هذا ما عثر عليه الجيش الروسي بين حطام قافلة أوكرانية في كورسك
lebanon 24
24/08/2024 11:47:53 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
04:43 | 2024-08-24
04:40 | 2024-08-24
04:36 | 2024-08-24
04:32 | 2024-08-24
04:31 | 2024-08-24
04:26 | 2024-08-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24