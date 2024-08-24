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الرئيس الأوكراني: لم نسمح للعدو أن يحقق الانتصار حتى الآن والحرب تنتقل إلى أراضي العدو

Lebanon 24
24-08-2024 | 02:57
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